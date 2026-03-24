Операторы начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Операторы связи начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета в городе: теперь все работает в обычном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости.
«Мобильный интернет в Москве восстановлен — теперь все работает в обычном режиме», — сообщает «Билайн» своим абонентам в смс.
Во вторник утром агентство заметило, что мобильный интернет снова начал работать без ограничений в центре Москвы, например, в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и других местах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
При этом россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из «белого списка» в условиях ограничения мобильного интернета — в нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.