В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Поздравления принимает Ольга Сергеевна Новикова.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Калининграда, труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны Ольга Сергеевна Новикова во вторник, 24 марта, отмечает 101-летие. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Имениннице передали поздравления от имени президента и губернатора.

Ольга Новикова во время Великой Отечественной трудилась на военном авиационном заводе. Затем работала делопроизводителем в стоматологической военной клинике.

В Калининград с мужем приехала в конце 1950-х, работала машинисткой в штабе Балтфлота.

Ольга Сергеевна воспитала двух сыновей, у нее есть внук и правнучка.