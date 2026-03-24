В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Жительница Калининграда, труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны Ольга Сергеевна Новикова во вторник, 24 марта, отмечает 101-летие. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Имениннице передали поздравления от имени президента и губернатора.
Ольга Новикова во время Великой Отечественной трудилась на военном авиационном заводе. Затем работала делопроизводителем в стоматологической военной клинике.
В Калининград с мужем приехала в конце 1950-х, работала машинисткой в штабе Балтфлота.
Ольга Сергеевна воспитала двух сыновей, у нее есть внук и правнучка.