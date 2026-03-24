Две гостиницы на 85 мест планируют построить в Лукоянове и Княгинине

В Нижегородской области ищут инвесторов для строительства двух новых отелей в Лукояновском и Княгининском округах. Информация о проектах опубликована на инвестиционном портале региона. Общий объем вложений в объекты размещения составит более 156 млн рублей. Инвесторам, готовым взяться за реализацию, обещают государственную поддержку в виде налоговых льгот и преференций по аренде земли.
Первый гостиничный комплекс на 35 гостей планируют возвести в Лукоянове на улице Загородной, рядом с ФОК «Колос». Проект стоимостью 131,3 млн рублей включает в себя не только номерной фонд, но и ресторан на 80 посадочных мест, а также конференц-зал. Вторая гостиница на 50 мест может появиться в Княгинине около ФОК «Молодежный». Стоимость этого объекта оценивается в 25 млн рублей, а его запуск позволит создать 15 новых рабочих мест.
Необходимость строительства новых объектов объясняется растущим турпотоком, который в некоторых районах превышает 43 тысячи человек в год. Власти рассчитывают, что близость отелей к спортивным объектам обеспечит стабильный спрос на услуги. Срок окупаемости проектов составит от шести до семи лет, а само строительство планируется завершить в течение двух лет после выхода инвестора на площадку.
Ранее сообщалось, что 5 нижегородских памятников архитектуры переданы инвесторам для реставрации.