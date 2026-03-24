Две гостиницы на 85 мест планируют построить в Лукоянове и Княгинине

Первый гостиничный комплекс на 35 гостей планируют возвести в Лукоянове на улице Загородной, рядом с ФОК «Колос». Проект стоимостью 131,3 млн рублей включает в себя не только номерной фонд, но и ресторан на 80 посадочных мест, а также конференц-зал. Вторая гостиница на 50 мест может появиться в Княгинине около ФОК «Молодежный». Стоимость этого объекта оценивается в 25 млн рублей, а его запуск позволит создать 15 новых рабочих мест.