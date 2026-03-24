Охрану лесов в Нижегородской области усилят беспилотными комплексами

«Мы активно развиваем применение современных технологий в сфере охраны лесов, которые позволяют буквально за секунды зафиксировать возгорание в труднодоступной местности и спрогнозировать распространение пожара, но главное — своевременно его предотвратить», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Он подчеркнул, что область входит в число лидеров Приволжского федерального округа по внедрению дронов в лесное хозяйство. А новая система позволит быстро замечать опасность и сразу на нее реагировать, а также сделает патрулирование лесов более качественным.
Как рассказали в минлесхозе, каждый комплекс представляет собой автомобиль, оснащенный оборудованием связи, навигации и системой компьютерного зрения, в паре с беспилотником, способным контролировать большие территории. В прошлом году технология успешно прошла испытания, и к началу нового пожароопасного сезона подготовлена необходимая нормативная база.
В каждой группе будут работать три человека: инженер, отвечающий за полеты, оператор и водитель. Две группы разместят в Нижегородском лесопожарном центре, одну — в Выксунском лесхозе. Особое внимание уделят районам, где риск пожаров традиционно высок, — Борскому, Воскресенскому, Михайловскому и Выксунскому лесничествам.
«Группы начнут пилотирование сразу после начала пожароопасного сезона», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.
В ведомстве отметили, что борьба с лесными пожарами входит в число приоритетов федпроекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экологическое благополучие»). Для этого в Нижегородской области значительно усилили парк техники: ранее по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» закупили 32 дрона, а общее количество беспилотников, задействованных в охране лесов региона, достигло 82 единиц.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что за минувший год в Нижегородской области в рамках экспериментального правового режима беспилотники совершили 4 тысячи полетов. Регион стал лидером по внедрению технологий БАС в гражданские сферы.
