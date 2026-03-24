В России вакцинируется почти треть домашних питомцев

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Около 30% домашних питомцев в России проходят обязательную вакцинацию, прийти к поголовной вакцинации невозможно без введения единой федеральной системы учета домашних животных, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
«По статистике, вообще это ужасная статистика, у нас вакцинируется не более 30% процентов поголовья домашних животных… При том, что у нас в обязательном порядке по закону существует вакцинация от бешенства, например… Мы обязаны прийти к поголовной вакцинации, но мы не сможем этого сделать без введения обязательной системы учета домашних животных», — сказал он.
Дмитриев отметил вероятность существования неучтенной вакцинации, когда каким-то образом владелец животного приобретает «ввезенный в серую» препарат и колет его самостоятельно, но добавил, что это не является массовым явлением: «такой процент есть, но думаю, что он не глобально большой».
Эксперт видит в этом бескрайний потенциал рынка — отечественным производителям необходимо наращивать производство вакцин для домашних питомцев. На сегодняшний день спрос на рынке составляет 20 миллионов доз в год, из которых российское производство закрывает около 11 миллионов, еще небольшой процент приходится на импорт. При том, что в стране более 80 миллионов домашних питомцев, доз должно быть в четыре раза больше, чтобы прийти к поголовной вакцинации.
«К поголовной вакцинации мы, на мой взгляд, как цивилизованное государство, которое беспокоится об особо опасных инфекциях, обязаны прийти. У нас есть особо опасные болезни, которые общие для животных и человека, и мы в общем даже в масштабах заботы не о домашних питомцах, а о человеке, должны исключить возможность их распространения» — добавил Дмитриев.