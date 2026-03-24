В России вакцинируется почти треть домашних питомцев

Эксперт видит в этом бескрайний потенциал рынка — отечественным производителям необходимо наращивать производство вакцин для домашних питомцев. На сегодняшний день спрос на рынке составляет 20 миллионов доз в год, из которых российское производство закрывает около 11 миллионов, еще небольшой процент приходится на импорт. При том, что в стране более 80 миллионов домашних питомцев, доз должно быть в четыре раза больше, чтобы прийти к поголовной вакцинации.