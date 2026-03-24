Базу для воздухоплавателей хотят создать в Нижегородской области

Земельный участок под базу для воздухоплавателей могут выделить в районе Борских лугов в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Земельный участок под базу для воздухоплавателей могут выделить в районе Борских лугов в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Депутаты областного парламента посетили предприятие «Шар-НН» в Семенове. Нижегородская область в лидерах по числу мероприятий с участием воздушных шаров. «Шар-НН» устраивает от трех до шести крупных событий в год.

«Для дальнейшего роста нужна стабильная инфраструктура. В Семенове у нас отличная локация — с высотой полета до 1700 метров, с видом на “Маленький Париж”. Мы просим помощи в оформлении земли для базы на Борской стороне», — сказал президент Нижегородского отделения Федерации воздухоплавательного спорта России Георгий Зименко.

Депутаты проработают вопросы выделения земельного участка под постоянную базу воздухоплавателей и включения мероприятий с аэростатами в программу событийного туризма малых городов региона. Например, географию полетов могут расширить на Арзамас и Городец.

Напомним, программу крупных спортивных событий опубликовали в Нижнем Новгороде.