Ростовская область заняла второе место по агроэкспорту в стране

На Дону планируют нарастить экспортные поставки продукции АПК.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область по итогам 2025 года заняла второе место в России по агропромышленному экспорту, а также стала пятой по несырьевому неэнергетическому экспорту. Информацию, озвученную на заседании экспортного совета, опубликовали донские власти.

— У региона второе место в России по агропромышленному экспорту и пятое по несырьевому неэнергетическому экспорту. Это итоги внешней торговли, которые нам важно сохранить и в текущем году, — сказал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

Торговые операции в 2025 году проводились со 143 странами. Ключевыми партнерами стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь.

География внешней торговли распределилась следующим образом: Азия — 69,4%, Африка — 15,4%, СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%, Южная Америка — 0,4%, Северная Америка — 0,2%.

Основу экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, машины, оборудование и транспорт, металлы и изделия из них, химическая продукция.

— В настоящее время делается ставка на развитие отношений со странами Африки и Азиатско Тихоокеанского региона. Анализ таможенной статистики показал, что предприятиями постоянно ведется работа по структурной перестройке экспорта в дружественные страны. Доля стран Азии за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%, — прокомментировал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше