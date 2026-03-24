Ростовская область заняла второе место по агроэкспорту в стране

Ростовская область по итогам 2025 года заняла второе место в России по агропромышленному экспорту, а также стала пятой по несырьевому неэнергетическому экспорту. Информацию, озвученную на заседании экспортного совета, опубликовали донские власти.
— У региона второе место в России по агропромышленному экспорту и пятое по несырьевому неэнергетическому экспорту. Это итоги внешней торговли, которые нам важно сохранить и в текущем году, — сказал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.
Торговые операции в 2025 году проводились со 143 странами. Ключевыми партнерами стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь.
География внешней торговли распределилась следующим образом: Азия — 69,4%, Африка — 15,4%, СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%, Южная Америка — 0,4%, Северная Америка — 0,2%.
Основу экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, машины, оборудование и транспорт, металлы и изделия из них, химическая продукция.
— В настоящее время делается ставка на развитие отношений со странами Африки и Азиатско Тихоокеанского региона. Анализ таможенной статистики показал, что предприятиями постоянно ведется работа по структурной перестройке экспорта в дружественные страны. Доля стран Азии за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%, — прокомментировал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
