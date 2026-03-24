Дон занял второе место по агроэкспорту в России

Министр экономического развития региона Павел Павлов отметил, что министерство экономики и предприятия области делают ставку на развитие отношений со странами Африки и Азиатско‑Тихоокеанского региона в соответствии с новой внешнеполитической повесткой. По его словам, доля азиатских стран за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%. В сообщении также указывается, что Ростовская область перевыполнила план мероприятий федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».