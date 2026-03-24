Дон занял второе место по агроэкспорту в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Ростовская область планирует увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта и нарастить поставки продукции агропромышленного комплекса. По итогам 2025 года регион занимает второе место в Южном федеральном округе по объёмам внешнеторгового оборота с долей 39,7% и экспорта — 41,1%. Торговые операции велись со 143 странами, экспортные поставки осуществлялись в 117 государств.
Основными торговыми партнёрами донского региона стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь. В географической структуре внешней торговли лидирует Азия — 69,4%, далее следуют Африка — 15,4%, страны СНГ — 10,8% и Европа — 3,6%.
Товарная структура экспорта преимущественно представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьём — 66%, минеральными продуктами — 17,2%, машинами, оборудованием и транспортными средствами — 9,9%. За прошедший год экспорт машиностроительной продукции увеличился на 51%, химической продукции — на 8,7%.
Министр экономического развития региона Павел Павлов отметил, что министерство экономики и предприятия области делают ставку на развитие отношений со странами Африки и Азиатско‑Тихоокеанского региона в соответствии с новой внешнеполитической повесткой. По его словам, доля азиатских стран за год выросла на 2,4%, СНГ — на 2,2%. В сообщении также указывается, что Ростовская область перевыполнила план мероприятий федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Российский экспортный центр высоко оценил вклад региона в развитие экспортного потенциала и рассматривает область как стратегического партнёра.