Отпуск в коме. Как чета россиян после ДТП в Таиланде пробивала путь домой

Кома в тайской клинике, несколько дорогостоящих операций, бюрократические проволочки, вынужденная смена прописки на другой регион ради лечения и долгий-долгий путь домой… Через всё это пришлось пройти чете россиян после страшного ДТП в Таиланде, чтобы продолжить лечение на родине, в Нижнем Новгороде. Сейчас Андрей и Евгения Петровы надеются, что российские врачи и поддержка близких поможет им восстановиться. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Переломы вместо зоопарка.
Андрей и Евгения всегда много путешествовали. Мобильные, молодые, красивые, они без всяких турагентов находили билеты и летали в далёкие тёплые страны. В январе 2026 года решили отдохнуть в Паттайе — курортном городе на юго-востоке Таиланда. В начале февраля планировали вернуться в Россию. Пара на момент отъезда жила в Норильске.
За шесть дней до возращения домой Петровы решили отправиться на байке в зоопарк в соседний с Паттайей город. У Андрея были права, пара оформила перед отъездом медстраховку, надела шлемы. Всё как положено…
Дорога оказалась непростой: на трассе не было других мотоциклов — сплошь грузовики. При перестроении один из них врезался в заднюю часть байка Андрея. «В одну минуту вся наша жизнь изменилась. Это было страшно, особенно когда мы так далеко от дома», — рассказал nn.aif.ru. Андрей Петров.
Всю силу удара приняла на себя сидевшая сзади Евгения. Окровавленная женщина сразу после ДТП громко кричала от боли.
Водитель грузовика вызвал «скорую». Более того, авария произошла недалеко от местной клиники, поэтому Петровым быстро оказали первую помощь.
У Андрея диагностировали перелом рёбер и таза. Евгения была в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушиб лёгких, сложный перелом правой ноги. Тайские врачи никаких прогнозов не давали. Евгения в первые дни была в коме, потом, когда пришла в сознание, долго была подключена к аппарату ИВЛ. «Жена целый месяц пролежала тяжелейшем состоянии в одиночном боксе среди людей, чью речь она не понимала. Это было сложно и физически, и морально», — продолжает Андрей.
Ему сразу стало ясно: продолжить лечение в Таиланде они с женой не смогут. Цены на любые медицинские манипуляции там астрономические. Часть суммы покрыла страховка, часть — накопления семьи и помощь неравнодушных людей. Но как только врачи разрешат Евгении перелёт, им надо было срочно возвращаться на родину, иначе многомиллионных долгов не избежать. Но как и куда?
Заговорила только на родине.
Петровы проживали и были зарегистрированы в Норильске Красноярского края, но родных у них там нет. «В мэрии Норильска сразу сказали, что в медучреждениях города нет ни врачей, ни оборудования, чтобы нам помочь. Мол, езжайте в Красноярск, — вспоминает Андрей Петров. — Но встал другой вопрос: кто будет ухаживать за Евгенией в красноярской больнице?».
Евгения родом из Нижнего Новгорода. Здесь живут её родители и сестра с племянником. Конечно, мама была готова день и ночь находиться у кровати дочери.
Но до Нижнего из Паттайи ещё надо было добраться. Но и нижегородская государственная медицина пациентку с тяжёлыми травмами не ждала: она не была прописана в Нижегородской области. Мама Жени стучалась во все двери, чтобы дочери с зятем помогли. Петровым даже пришлось изменить регистрацию с норильской на нижегородскую.
На родину супруги возвращались не медицинским спецбортом, а обычным рейсом — дорогу оплатила страховая компания. Евгения летела в сопровождении медицинского работника, Андрей — в комфорт-классе.
Женщине сделали обезболивающий укол, и весь полёт она спала. «Изначально мы должны были лететь в других условиях, — добавляет Андрей Петров. — И мне, конечно, сложно было десять часов сидеть с травмированными ногами. Хотя, честно, готов был хоть в багажном отделении лететь, лишь бы вернуться на родину».
14 марта из аэропорта «скорая» доставила Петровых в нижегородскую больницу № 13.
Евгения до сих пор там, в травматологическом отделении. Впереди две сложные операции на травмированной ноге, потом — долгое лечение черепно-мозговой травмы.
«Дома и стены помогают. В Таиланде Евгения даже говорить не могла, а в Нижнем заговорила, — делится Андрей Петров. — Жена радуется, когда её навещают родные, друзья. Мама почти круглосуточно рядом».
Сам Андрей лечится в режиме домашнего стационара, живёт у родителей жены. Супругам предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Никаких компенсаций от водителя тайского грузовика россияне не получат! «В Таиланде в ДТП всегда виноват турист. Разбираться — себе дороже. Мы рады, что живы и вернулись на родину», — завершает разговор Андрей Петров.
