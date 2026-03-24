Увеличение площади обработки от клещей обсудили в воронежском правительстве

Весна в этом году отличается аномально тёплой погодой. Температура воздуха превышает климатическую норму на 3,1 градуса, что способствует раннему пробуждению и росту активности переносчиков инфекций. В ответ на текущую обстановку специалисты начали подготовку к проведению акарицидных обработок. В этом году объём дезинсекционных работ против летающих насекомых будет увеличен на 19% — до 1317,5 гектаров, а против клещей — на 12,6%, до 1566,6 гектаров. Обработка территорий от личинок комаров будет осуществляться в объёмах, сопоставимых с прошлогодними показателями. На проведение всех указанных мероприятий выделено более 10,6 млн рублей.