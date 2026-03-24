Увеличение площади обработки от клещей обсудили в воронежском правительстве

В Воронежской области в 2026 году планируют увеличить площадь дезинсекционных обработок от клещей и комаров в местах отдыха и массового пребывания людей. Об этом во время оперативного совещания в облправительстве сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.
Весна в этом году отличается аномально тёплой погодой. Температура воздуха превышает климатическую норму на 3,1 градуса, что способствует раннему пробуждению и росту активности переносчиков инфекций. В ответ на текущую обстановку специалисты начали подготовку к проведению акарицидных обработок. В этом году объём дезинсекционных работ против летающих насекомых будет увеличен на 19% — до 1317,5 гектаров, а против клещей — на 12,6%, до 1566,6 гектаров. Обработка территорий от личинок комаров будет осуществляться в объёмах, сопоставимых с прошлогодними показателями. На проведение всех указанных мероприятий выделено более 10,6 млн рублей.
Особое внимание уделят обработке территорий детских оздоровительных учреждений. Работы будет необходимо провести за пять-семь дней до открытия, а также перед началом каждой смены. При этом должен происходить мониторинг эффективности. При выявлении необходимости будет проведена повторная обработка.
Муниципалитетам и организациям было рекомендовано заранее оформить договоры с подрядными организациями, специализирующимися на выполнении дезинсекционных и дезинфекционных работ. Вместе с тем, по словам Игоря Механтьева, этот процесс протекает с разной интенсивностью: не все муниципалитеты успели завершить оформление необходимых соглашений.
Губернатор Александр Гусев во время оперативного совещания подчеркнул, что к выполнению работ должны допускаться только те подрядчики, которые обладают действующей лицензией на соответствующий вид деятельности. За минувший год и начало текущего разрешение на работу было выдано 77 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.