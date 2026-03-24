МЧС показало видео с места ЧП в жилом доме под Гродно, где произошла газовоздушной смеси

МЧС показало видео ЧП в жилом доме под Гродно, где произошла вспышка газовоздушной смеси. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно предварительным данным, в четырехквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Казимировка, расположенной в Гродненском районе, случилась вспышка газовоздушной смеси. После этого началось горение в двух квартирах, которые находятся на первом и втором этажах.
В МЧС сообщили, что в результате случившегося обрушились плиты перекрытия и стены в квартире на втором этаже с последующим возгоранием.
«В результате инцидента травмирован мужчина, который госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
