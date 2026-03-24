«Заполонили город»: власти Калининграда фиксируют рост числа незаконных граффити

Для поимки вандалов используют камеры «Безопасного города».

В последнее время в Калининграде участились случаи нанесения граффити. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.

Что сейчас в городе творится, это же невозможно, просто ужас! Я считала, что мы с этими надписями покончили давно, а они снова появляются. Мы будем отрабатывать, их закрашивать. Но сейчас какой-то всплеск нанесения граффити, — заявила Дятлова.

Власти активно сотрудничают с правоохранительными органами и просят их активизировать работу в этом направлении. Для поимки вандалов будут использовать камеры «Безопасного города». Сейчас их в городе более двух тысяч.

«Я вчера ехала по городу и сразу звонила. Это всё, конечно, очень расстраивает. Граффити заполонили город», — посетовала Дятлова.

Для борьбы с вандалами на улицах и в городских парках Калининграда устанавливают камеры видеонаблюдения. Также власти просят жителей сообщать о противоправных действиях хулиганов в правоохранительные органы.