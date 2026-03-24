В Калининграде задержали братьев-наркодилеров

Мужчин заметили у железнодорожного перегона «Калининград — Кутузово-Новое».

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области транспортные полицейские задержали братьев, причастных к покушению на сбыт крупной партии наркотиков. Фигурантам 35 и 45 лет. Они в составе ОПГ намеревались сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Неподалеку от ж/д перегона «Калининград — Кутузово-Новое» задержан был сначала младший брат. У него были обнаружены и изъяты свертки с метилефедроном массой около 46,5 грамм, а также смесь с амфетамином массой 0,17 грамма.

Позже там же задержали старшего брата. При нем нашли смесь, содержащую производное N-метилэфедрона массой более 33 граммов.

Дома у мужчин обнаружили еще 130 грамм наркотика.

Заведены уголовные дела.

Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Первый под домашним арестом, второй — под стражей.