В Калининграде задержали братьев-наркодилеров

В Калининградской области транспортные полицейские задержали братьев, причастных к покушению на сбыт крупной партии наркотиков. Фигурантам 35 и 45 лет. Они в составе ОПГ намеревались сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Неподалеку от ж/д перегона «Калининград — Кутузово-Новое» задержан был сначала младший брат. У него были обнаружены и изъяты свертки с метилефедроном массой около 46,5 грамм, а также смесь с амфетамином массой 0,17 грамма.
Позже там же задержали старшего брата. При нем нашли смесь, содержащую производное N-метилэфедрона массой более 33 граммов.
Дома у мужчин обнаружили еще 130 грамм наркотика.
Заведены уголовные дела.
Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Первый под домашним арестом, второй — под стражей.