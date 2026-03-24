Крымчанам рассказали, как поступить, если укусила ядовитая змея

Устанавливается теплая солнечная погода, и змеи выходят из спячки.
Журналистам Кубань 24 эксперт рассказал, что змеи не нападают первыми — они только защищаются. Для профилактики ЧП на прогулку необходимо надевать высокую обувь, плотные брюки; не помешает и внимательно смотреть под ноги.
При встрече с пресмыкающимся необходимо плавно отступить. При укусе: не отсасывать яд, не накладывать жгут, не прижигать, не принимать алкоголь (он ускоряет всасывание яда). Нужно успокоить пострадавшего, обездвижить пострадавшую конечность, придать ей возвышенное положение, наложить давящую повязку из эластичного бинта (не жгут!), предложить выпить побольше воды и срочно везти в больницу для введения сыворотки.
Если рядом нет помощи — лечь, не двигаться, звонить 112. Транспортировка — только лежа на носилках. Тревожные признаки, что яд начал действовать: бледность, потеря сознания, нарастающий отек, кровотечения, рвота.