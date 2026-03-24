Крымчанам рассказали, как поступить, если укусила ядовитая змея

При встрече с пресмыкающимся необходимо плавно отступить. При укусе: не отсасывать яд, не накладывать жгут, не прижигать, не принимать алкоголь (он ускоряет всасывание яда). Нужно успокоить пострадавшего, обездвижить пострадавшую конечность, придать ей возвышенное положение, наложить давящую повязку из эластичного бинта (не жгут!), предложить выпить побольше воды и срочно везти в больницу для введения сыворотки.