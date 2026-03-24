Делегации заксобраний Содружества «Донбасс» усилят сотрудничество

Перспективы взаимодействия законодательных органов регионов, входящих в Содружество «Донбасс», обсуждалась в ходе рабочей поездки в Воронежскую область руководства Народных Советов ДНР и ЛНР, а также Законодательного собрания Ростовской области.
Рабочая встреча состоялась в Парламентском центре. В обсуждении вопросов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Константин Кузьмин, заместитель Председателя Народного Совета Луганской Народной Республики Максим Уваров, заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александр Косачев.
К участию также были приглашены главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, заместитель губернатора Дмитрий Маслов, депутаты законодательных собраний регионов Содружества «Донбасс».
Главной темой обсуждения стало углубление интеграционных процессов в макрорегионе, совершенствование законодательной базы и создание новых механизмов координации в рамках Содружества.
Открывая встречу, Юрий Матузов отметил, что четыре месяца назад в Воронеже проходило заседание Совета Содружества с участием глав регионов, где была предложена идея усилить парламентское взаимодействие, и сегодня эта идея успешно реализована.
Председатель Воронежской областной Думы напомнил, что Содружество начиналось как объединение исполнительных органов власти для решения насущных экономических задач и восстановления инфраструктуры. Был заложен фундамент, но быстро стало понятно, что для дальнейшего развития необходима синхронизация правовой базы. Это привело к подключению парламентариев и подписанию четырехстороннего соглашения о межпарламентском сотрудничестве.
«Сегодня наше взаимодействие вышло на новый уровень. В развитие Содружества “Донбасс” вовлечены уже тысячи жителей регионов — депутаты, представители местного самоуправления, общественники, молодежь. Это позволяет говорить о нем как о большой дружной семье, скрепленной общей историей и ценностями», — подчеркнул председатель Воронежской облдумы.
Говоря о результатах прошедшего года, когда председателем Содружества была Воронежская область, он выделил несколько ключевых результатов. Значительное внимание уделялось экономике: налажены прямые контакты между предприятиями, организованы бизнес-миссии, воронежские аграрии делились ресурсами с коллегами. Важным направлением остается гуманитарная помощь, включая поставки стройматериалов и медикаментов.
Председатель отдельно остановился на работе медиков, отметив, что за два года воронежские врачи оказали помощь 9 тысячам жителей регионов Содружества, поддерживая шефские связи с больницами, в том числе находящимися вблизи линии соприкосновения. В сфере культуры прошли совместные мероприятия к 80-летию Победы. Также было налажено сотрудничество в сферах образования, труда и занятости, реализуются совместные молодежные и спортивные проекты. Подчеркнул он и важность развития транспортного сообщения, включая перспективы авиасообщения и реконструкции железнодорожной инфраструктуры.
Сергей Петряшов в обращении к участникам встречи отметил, что прошедший стал для четырех регионов годом напряжённой, но крайне плодотворной работы.
«Содружество “Донбасс”, на мой взгляд, доказало свою эффективность как реальный инструмент интеграции и взаимопомощи. Мы видим, как выстраиваются прочные горизонтальные связи между нашими регионами, а опыт Воронежской области, накопленный в различных отраслях, находит применение в восстановлении и развитии территории Донбасса. Наша задача в этой деятельности — не сбавлять набранных темпов», — подчеркнул главный федеральный инспектор.
Заместитель Губернатора Дмитрий Маслов напомнил участникам Содружества позицию Правительства Воронежской области, которая заключается в том, чтобы находить новые точки взаимодействия.
«Сегодняшнюю рабочую встречу мы рассматриваем как возможность упрочить наше Содружество ради эффективного решения государственных задач», — подчеркнул Дмитрий Маслов.
Он предложил усилить взаимодействие четырех регионов по линии молодежных правительств и парламентов. Такое сотрудничество позволит противостоять информационно-идеологической войне, в которой подрастающее поколение является приоритетной целью. По словам заместителя Губернатора, необходимо интегрировать молодежь в конструктивные процессы, которые реализуются сегодня под эгидой Содружества.
Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в своём выступлении сделал акцент на практической реализации уже заключённых соглашений. Он отметил, что Народный Совет сегодня взаимодействует с парламентами 35 субъектов РФ, и в планах — заключение ещё 12 соглашений.
«Наша работа — это не просто подписание бумаг. Подписать и забыть легко, нужно выполнять взятые обязательства. Нам надо убирать те барьеры, которые стоят на пути наших регионов», — акцентировал внимание Константин Кузьмин.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александр Косачёв обратил внимание на историческую общность регионов, которая создаёт прочную основу для сотрудничества.
«У нас подписано около 20 соглашений с другими регионами, и эти контакты продолжают расширяться. Но наше взаимодействие в рамках Содружества “Донбасс” имеет, наверное, самые прочные корни. Мы не просто соседи: нас объединяет земля, общая история, традиции, наработанные практики. У нас общие экономические условия, транспортные, культурные связи. Всё это делает нас регионами, которые совершенно точно должны сотрудничать», — отметил Александр Косачёв.
В рамках дальнейшей дискуссии Юрий Матузов предложил коллегам рассмотреть вопрос о создании Координационного совета парламентов Содружества «Донбасс».
«Безусловно, проект инициативы потребует дополнительного правового анализа и обсуждения внутри наших регионов. Но считаю, что такое объединение позволит еще эффективнее развивать как правовое поле наших субъектов, так и законодательство федерального уровня», — подчеркнул он.
Заместитель председателя Воронежской областной Думы Кирилл Левит обозначил перспективы такой законотворческой координации, обосновал необходимость этого шага стремительным развитием межрегиональных связей, которое опережает действующее законодательство.
«По мере того как экономика, социальная сфера, транспортная система начинают работать как единое целое, возникает всё больше связей, которые выходят за рамки отдельных субъектов. Наше законодательство, региональное по своей природе, не успевает за этой реальностью. Оно осталось привязанным к границам субъектов, в то время как жизнь давно уже перешагнула эти границы», — отметил Кирилл Левит.
В качестве первоочередных сфер, требующих унификации на уровне федерального законодательства, было названо пенсионное обеспечение (в части межархивного взаимодействия для подтверждения стажа).
«Когда таких инициатив будет четыре, а не одна, наш голос будет услышан быстрее. Нам нужен не просто диалог, а рабочий инструмент, который позволит превратить наши общие решения в реальные законы на территории каждого субъекта», — подчеркнул Кирилл Левит.
Было отмечено, что на уровне правовой базы регионов первоочередное внимание необходимо уделить тематике соцподдержки многодетных семей и поддержки предпринимательства. Также стоит детально рассмотреть вопросы совместного регулирования в сферах транспорта и льготного проезда, образования, жилищной политики, административных процедур и работы МФЦ, поддержки сельхозпроизводства.
Докладчики сошлись во мнении, что регионам необходимо активнее использовать механизм «модельных» законов — рекомендательных актов, которые могут быть приняты за основу всеми парламентами регионов Содружества.
Зампредседателя Воронежской областной Думы предложил начать с модельного закона о единых принципах поддержки предпринимательства. Он позволит синхронизировать региональные налоговые льготы, гранты и работу гарантийных фондов, создаст единые условия для бизнеса.
Заместитель председателя Народного Совета ЛНР Максим Уваров также предложил конкретные механизмы для перехода от стратегического планирования к практической реализации. Ключевой идеей стало внедрение формата «законодательных дорожных карт» по приоритетным направлениям: промышленность, АПК, логистика, сельхозмашиностроение и радиоэлектроника.
«Если субъекты договариваются об углублении промышленной кооперации, то законодательные органы должны параллельно смотреть, какие региональные меры поддержки реально стыкуются между собой. Задача парламентариев — собрать эти меры в единую логическую систему, а не оставить их разрозненными. Вот это и есть реальное межпарламентское сопровождение интеграции», — отметил Максим Уваров.
В числе предложений, направленных на системную работу, — внедрение системы взаимных стажировок для депутатов и аппаратов парламентов, проведение ежегодных парламентских слушаний по исполнению решений Содружества с участием профильных министров. Актуальным было названо и создание единой цифровой базы лучших региональных практик и законодательных решений.
«В законодательной сфере нам нужен такой же принцип: не разовый обмен делегаций, а потоковая, системная передача компетенций», — резюмировал Максим Уваров, приведя в пример успешный опыт подготовки кадров в Ростовском филиале Президентской академии, где прошли обучение тысячи госслужащих ЛНР.
Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшей интенсивной работе. Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александр Косачёв поддержал идею создания Координационного совета:
«Мы открыты к общению. Идея очень хорошая. Можно было бы проводить заседания этого координационного совета даже в режиме ВКС для оперативности», — отметил он.
По итогам встречи Юрий Матузов торжественно вручил ее участникам проекты учредительных документов Координационного совета. Следующим шагом станет формирование рабочих групп для системного анализа законодательства и подготовки конкретных инициатив по устранению межрегиональных барьеров.