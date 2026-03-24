Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 25 марта в Воронеже автобус № 67 изменит схему движения

Он проследует от остановки «Поликлиника № 11» с заездом в жилые кварталы по улицам 9 Января, Малаховского и Рамонскому переулку.

Источник: Комсомольская правда

С 25 марта корректируется схема движения автобуса № 67. Теперь маршрут будет пролегать по Московскому проспекту, что, по словам властей, позволит перераспределить пассажиропоток и повысить доступность остановочных пунктов в густонаселенных районах. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 24 марта.

Автобус будет следовать по кольцевому принципу от остановки «Поликлиника № 11». После отправления автобусы проследуют по улице Машиностроителей, затем свернут на улицу 9 Января. На этом участке, для охвата жилых кварталов, предусмотрен заезд на улицу Малаховского, Рамонский переулок и улицу Краснодонскую. Далее маршрут продолжит движение по улице 45-й Стрелковой Дивизии до выхода на Московский проспект.

После прохождения магистральной части маршрута по Московскому проспекту автобусы направятся по улицам Электросигнальной и Солнечной, завершая движение возвращением на улицу Машиностроителей к конечной остановке «Поликлиника № 11».