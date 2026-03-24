С 25 марта в Воронеже автобус № 67 изменит схему движения

Автобус будет следовать по кольцевому принципу от остановки «Поликлиника № 11». После отправления автобусы проследуют по улице Машиностроителей, затем свернут на улицу 9 Января. На этом участке, для охвата жилых кварталов, предусмотрен заезд на улицу Малаховского, Рамонский переулок и улицу Краснодонскую. Далее маршрут продолжит движение по улице 45-й Стрелковой Дивизии до выхода на Московский проспект.