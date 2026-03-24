Дети за рулем в Волгоградской области попали в 108 ДТП, семеро погибли

В Волгоградской области за 2025 год произошло 108 ДТП, где за рулем автомобилей, скутеров и мопедов были дети. Семеро несовершеннолетних погибли. Еще 132 ребенка и подростка получили в авариях различные травмы. Такие страшные цифры статистики озвучил замначальника Управления Госавтоинспекции Юрий Макаров на брифинге «Дети за рулем: риски, последствия и ответственность» 24 марта.
Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей очень важна весной, когда движение на волгоградских дорогах оживляется. Главными гарантами решения проблемы безопасности детей являются родители. Лучше не пустить ребенка за руль, не покупать ему байк, не давать ключи от своей машины, чем потерять навсегда.