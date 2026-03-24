Дети за рулем в Волгоградской области попали в 108 ДТП, семеро погибли

В Волгоградской области за 2025 год произошло 108 ДТП, где за рулем автомобилей, скутеров и мопедов были дети. Семеро несовершеннолетних погибли. Еще 132 ребенка и подростка получили в авариях различные травмы. Такие страшные цифры статистики озвучил замначальника Управления Госавтоинспекции Юрий Макаров на брифинге «Дети за рулем: риски, последствия и ответственность» 24 марта.