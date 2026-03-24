Иностранные СМИ раскрыли, как интернет-спутники РФ повлияют на конфликт на Украине

Российская космическая компания «Бюро 1440» запустила 16 спутников широкополосного доступа в интернет. Это первый шаг в создании сети на низкой околоземной орбите, которую российские официальные лица назвали отечественной версией Starlink от SpaceX.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Спутники были запущены в понедельник, 23 марта, и после выхода на опорную орбиту были взяты под контроль центра управления полетами «Бюро 1440», сообщает агентство Bloomberg.

Запуск этих спутников является частью более масштабного российского проекта «Рассвет».

Его цель состоит в создании суверенной спутниковой сети Интернет, сопоставимой по концепции, но пока не по масштабам с сетью Starlink американского миллиардера Илона Маска.

«Бюро 1440» уточнило, что от первого экспериментального запуска до развертывания спутниковой группировки прошло 1000 дней. «Впереди десятки запусков и сотни спутников», — пообещала компания.

Bloomberg напоминает, что сеть Starlink сыграла значительную роль в конфликте на Украине. В феврале официальные лица в Киеве заявили, что после переговоров со SpaceX они перешли на систему «белого списка». Она поддерживает в сети легальные украинские терминалы, одновременно блокируя несанкционированные российские терминалы. Этот шаг, по утверждению Bloomberg, привел к серьезным проблемам со связью для некоторых подразделений российской армии на Украине.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше