Иностранные СМИ раскрыли, как интернет-спутники РФ повлияют на конфликт на Украине

Bloomberg напоминает, что сеть Starlink сыграла значительную роль в конфликте на Украине. В феврале официальные лица в Киеве заявили, что после переговоров со SpaceX они перешли на систему «белого списка». Она поддерживает в сети легальные украинские терминалы, одновременно блокируя несанкционированные российские терминалы. Этот шаг, по утверждению Bloomberg, привел к серьезным проблемам со связью для некоторых подразделений российской армии на Украине.