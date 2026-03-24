Молдову ждёт блэкаут: В некоторых районах страны возможны отключения электроэнергии — правительство не справляется с кризисом

Завтра, 25 марта, с 17:00 до 22:00 ожидается дефицит электроэнергии, сообщила Каролина Новак, государственный секретарь Министерства энергетики. В качестве одной из мер будет временное отключение электричества в отдельных районах, уточнила чиновница.
При этом Каролина Новак признала: дефицит можно полностью закрыть поставками с МГРЭС в Кучургане.
«Линия независимости» — это миф, признали официальные лица министерства на слушаниях Комиссии по экономике, бюджету и финансам. Они отметили, что даже если ЛЭП «Вулканешты — Кишинёв» будет функционировать, это не решит проблему, так как она зависит от линии, проходящей через Украину.
Эту информацию подтвердил и председатель комиссии, Раду Мариан.
