В Волгограде за три недели до Пасхи начали продавать куличи

В Волгограде покупатели супермаркетов увидели на хлебных полках первые куличи, которые производители уже поспешили испечь за три недели до праздника. К тому, что елки наряжают в магазинах за два месяца до Нового Года уже все привыкли, но куличи — продукт со сроком годности, и покупать все же хочется свежий. В «Ленте», «Магните», «Пятерочке» и других местах можно встретить десерт ростовского и волгоградского производителей.