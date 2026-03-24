В Волгограде за три недели до Пасхи начали продавать куличи

В Волгограде покупатели супермаркетов увидели на хлебных полках первые куличи, которые производители уже поспешили испечь за три недели до праздника. К тому, что елки наряжают в магазинах за два месяца до Нового Года уже все привыкли, но куличи — продукт со сроком годности, и покупать все же хочется свежий. В «Ленте», «Магните», «Пятерочке» и других местах можно встретить десерт ростовского и волгоградского производителей.
Творожный кулич с цукатами от волгоградского хлебозавода № 5 продают за 198,99 рубля за 200 граммов. Ростовский производитель поставляет пасхальное угощение со сроком годности 1 месяц. Цены начинаются от 51 рубля за 70 г и доходят до 249 рублей за кулич весом 250 г. Вкусы разнообразные — шоколад, сгущенка, творог, кусочки вишни.
Пока большого спроса на них нет. Даже те, кто не держит Великий Пост, предпочитают позавтракать с куличом в Светлое Пасхальное воскресенье.