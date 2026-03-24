Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

Мировой суд Петербурга назначил штраф в размере 250 тыс. руб. интернет-провайдеру ООО «Тинко» за нарушение правил пропуска трафика. Компания позволила клиентам пользоваться YouTube в обход технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, это первый случай привлечения к ответственности по статье в городе за последние два года.
Согласно материалам дела, на сети связи компании установлены ТСПУ и модуль «Агент Ревизор». Все оборудование функционировало, но Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал, что доступ к ресурсу www.youtube.com был возможен, при этом сессии на ТСПУ отсутствовали. Трафик проходил в обход системы, что запрещено законом.
Роскомнадзор использует для фильтрации трафика технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России, через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость.
Мировой судья судебного участка № 178 назначила наказание по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП России (неисполнение обязанностей по пропуску трафика через ТСПУ). Санкция статьи предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. Суд учел принцип справедливости и соразмерности и снизил штраф ниже низшего предела — до 250 тыс. руб. РБК направил запрос в ООО «Тинко».
Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года, с тех пор сервис работал в стране все хуже. Роскомнадзор объяснял, что меры приняты из-за многочисленных нарушений российских законов со стороны платформы. В мае 2025 года площадка оставалась лидером по объему сегмента инфлюенс-маркетинга в России, на хостинг рекламодатели потратили 27,6 млрд руб. из 57−60 млрд всего рынка российских блогеров.