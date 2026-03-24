Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года, с тех пор сервис работал в стране все хуже. Роскомнадзор объяснял, что меры приняты из-за многочисленных нарушений российских законов со стороны платформы. В мае 2025 года площадка оставалась лидером по объему сегмента инфлюенс-маркетинга в России, на хостинг рекламодатели потратили 27,6 млрд руб. из 57−60 млрд всего рынка российских блогеров.