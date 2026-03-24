Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде депутаты и специалисты КТР рассмотрели тарифы на тепло

Размер тарифов на тепло, способы снижения расходов на коммуналку для населения обсудили депутаты облдумы и специалисты регионального комитета по тарифному регулированию в Волгограде. Эксперты изучили и механизмы ценообразования тарифов на теплоснабжение, отметив, что в Волгоградской области они не превышают предельных индексов, установленных правительством РФ.

Как уточнили в облдуме, на заседании рабочей группы по вопросам обоснованности тарифов в сфере ЖКХ на территории Волгоградской области прозвучало, что все действующие тарифы на теплоснабжение в регионе соответствуют требованиям законодательства и прошли необходимую проверку на федеральном уровне. Новое повышение тарифов, как сообщалось ранее, произойдет с 1 октября текущего года.

— Государством регулируется стоимость пяти коммунальных услуг — газ, электроэнергия, тепло и горячая вода, водоснабжение и водоотведение, твердые коммунальные отходы. С 1 января 2026 года стоимость коммунальных услуг в Волгоградской области увеличилась не более чем на 1,7 процента — это связано с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 20-ти до 22 процентов. Следующее изменение стоимости коммунального ресурса за единицу будет произведено с 1 октября 2026 года в рамках тех ограничений, которые довело Правительство Российской Федерации до волгоградского региона, — пояснила председатель КТР Волгоградской области Светлана Горелова.

По ее словам, населению необходимо объяснять, почему растут цифры в квитанциях, а также доводить информацию о способах снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги. Так, одним из наиболее эффективных инструментов оптимизации расходов является установка общедомовых приборов учета (ОДПУ). С их помощью можно реально экономить, так как они позволяют учитывать и оплачивать только фактически потребленный ресурс.

С 2026 по 2028-й годы в многоквартирных домах Волгограда планируют установить 670 ОДПУ. Еще 920 устройств появятся в домах региона в период с 2029-го по 2031-й годы. Сейчас работы уже завершены в 105 домах областного центра, а до начала следующего отопительного сезона счетчиками оборудуют еще 565 МКД.

Рабочая группа на следующем заседании планирует обсудить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также вопросы формирования платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. По каждой из тем будут организованы встречи с участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и собственников жилья.

