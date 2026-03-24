В Волгограде депутаты и специалисты КТР рассмотрели тарифы на тепло

— Государством регулируется стоимость пяти коммунальных услуг — газ, электроэнергия, тепло и горячая вода, водоснабжение и водоотведение, твердые коммунальные отходы. С 1 января 2026 года стоимость коммунальных услуг в Волгоградской области увеличилась не более чем на 1,7 процента — это связано с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 20-ти до 22 процентов. Следующее изменение стоимости коммунального ресурса за единицу будет произведено с 1 октября 2026 года в рамках тех ограничений, которые довело Правительство Российской Федерации до волгоградского региона, — пояснила председатель КТР Волгоградской области Светлана Горелова.