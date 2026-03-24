В университете Барнаула состоится фестиваль юных журналистов

Фестиваль юных журналистов Алтайского края «Свой голос» состоится 30−31 марта в Алтайском государственном педагогическом университете (АлтГПУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Мероприятие ежегодно собирает в Барнауле около 100 школьников, увлекающихся медиатворчеством и планирующих связать свою будущую профессию с журналистикой. Юные корреспонденты приезжают в краевую столицу из различных муниципалитетов края по приглашению детско-юношеской газеты «САМИ», которая выступает инициатором фестиваля. Организатором «Своего голоса» является детский технопарк «Кванториум.22».
В этом году фестиваль впервые пройдет в Институте филологии и межкультурной коммуникации АлтГПУ, предлагающем направления подготовки в сфере медиа. В связи с этим участники смогут не только приобрести новые компетенции, но и присмотреться к месту будущей учебы.
Фестиваль будет посвящен Году единства народов России. Участников ждут посещения центров национальных культур, действующих в Барнауле, а также онлайн-конференции с литераторами, пишущими на языках народов России и сохраняющими свою родную культуру. Мероприятие завершится презентацией тематического интернет-ресурса о культуре народов России, созданного участниками фестиваля, и награждением призеров краевого конкурса детских журналистских работ «Точка зрения».
