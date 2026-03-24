В Ахматовском районе Грозного обновят более 14 км тепловых сетей

Более 14 км линий теплоснабжения реконструируют в этом году в Ахматовском районе Грозного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Теплотрассы обновят на улицах Умара Садаева, Иоанисиани, Дьякова, на бульваре Султана Дудаева до потребителей Первого, Второго, Третьего и частично Четвертого микрорайонов. Также в текущем году в Гудермесском и Шаройском районах республики продолжится строительство сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Напомним, в регионе ежегодно обновляются сотни километров инженерных сетей и другие объекты коммунальной инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.