Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ахматовском районе Грозного обновят более 14 км тепловых сетей

Они расположены в том числе на улицах Умара Садаева и Иоанисиани.

Более 14 км линий теплоснабжения реконструируют в этом году в Ахматовском районе Грозного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

Теплотрассы обновят на улицах Умара Садаева, Иоанисиани, Дьякова, на бульваре Султана Дудаева до потребителей Первого, Второго, Третьего и частично Четвертого микрорайонов. Также в текущем году в Гудермесском и Шаройском районах республики продолжится строительство сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Напомним, в регионе ежегодно обновляются сотни километров инженерных сетей и другие объекты коммунальной инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.