Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле.
В ведомстве отметили, что всего в апреле 30 дней, из которых девять окажутся нерабочими (выходные и праздники). Рабочих дней в апреле будет 21.
В Минтруда напомнили, что в 2026 году 21 апреля в Беларуси будут отмечать Радуницу. В связи с этим рабочий день 20 апреля (понедельник) будет перенесен на субботу, 25 апреля. Это значит, что белорусы бут отдыхать четыре дня подряд: с 18 по 21 апреля.
«Организациям с учетом специфики производства предоставляется право перенести рабочий день (20 апреля) на иную субботу», — сообщили в ведомстве.
И обратили внимание, что рабочий день в четверг, 30 апреля, будет сокращен на один час перед Праздником труда, который в стране отметят 1 мая.
