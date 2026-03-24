Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле

В Минтруда напомнили, что в 2026 году 21 апреля в Беларуси будут отмечать Радуницу. В связи с этим рабочий день 20 апреля (понедельник) будет перенесен на субботу, 25 апреля. Это значит, что белорусы бут отдыхать четыре дня подряд: с 18 по 21 апреля.