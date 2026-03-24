37 тысяч домов догазифицировали в Нижегородской области

Масштабная программа догазификации продолжается в Нижегородской области: на сегодня к сетевому топливу подключено уже более 37 тысяч домовладений. Всего от жителей региона поступило почти 41,7 тысячи заявок, и подавляющее большинство из них уже оформлено в договоры, значительная часть которых успешно выполнена, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Газ также подвели к границам участков 11 социальных учреждений, девять из них уже пользуются новым ресурсом. Параллельно в области стартовала новая программа развития газоснабжения на 2026−2030 годы. Она предусматривает строительство газопроводов сразу в нескольких городских и муниципальных округах, включая Шахунью, Выксу, Бор и Семёновский округ.
Отдельное внимание уделят повышению надежности газоснабжения в Нижнем Новгороде и расширению сетей в ряде районов области. По словам представителей газовой компании, регион уже входит в десятку лидеров по догазификации, а меры поддержки — до 210 тысяч рублей — помогают жителям быстрее подключать свои дома к газу.