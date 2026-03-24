37 тысяч домов догазифицировали в Нижегородской области

Масштабная программа догазификации продолжается в Нижегородской области: на сегодня к сетевому топливу подключено уже более 37 тысяч домовладений. Всего от жителей региона поступило почти 41,7 тысячи заявок, и подавляющее большинство из них уже оформлено в договоры, значительная часть которых успешно выполнена, сообщили в пресс-службе областного правительства.