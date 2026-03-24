Более 240 семей Омской области обратились в пункты проката детских вещей

Услугами пунктов проката вещей для новорожденных в 2025 году воспользовались свыше 240 семей Омской области, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Работа таких центров отвечает задачам нацпроекта «Семья».
В пунктах проката представлены детские кроватки, коляски, манежи, пеленальные столики, автокресла, стульчики для кормления, ходунки, детская мебель, а также спортивный и игровой инвентарь. В отдельных районах семьи могут взять во временное пользование бытовую технику, которая помогает облегчить ведение домашнего хозяйства.
Пункты уже работают в комплексных центрах Исилькульского, Большереченского, Муромцевского, Одесского, Москаленского и Черлакского районов, а также в социальном учреждении «Вдохновение» в Омске.
Напомним, услугами пунктов социального проката могут воспользоваться многодетные, студенческие и малообеспеченные семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи в трудной жизненной ситуации. Для получения предметов проката необходимо обратиться в комплексный центр по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.