Калининградец перевел мошенникам больше 11,2 млн рублей

Мужчина поверил лжесотрудникам Госуслуг, Центрального Банка и полиции, которые ему названивали.

68-летний житель Калининграда попался на уловки мошенников и перевел им более 11,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что мужчине звонили лжесотрудники портала «Госуслуги», Центрального Банка и правоохранительных органов. Они в итоге обвинили его в финансировании вооруженных сил иностранного государства и запугали уголовное ответственностью. Горожанин согласился перевести свои накопления на неизвестные ему счета.

В итоге мужчина в период с 20 февраля по 12 марта закидывал мошенникам деньги. Отстали они только тогда, когда наличные закончились.