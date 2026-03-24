Калининградец перевел мошенникам больше 11,2 млн рублей

68-летний житель Калининграда попался на уловки мошенников и перевел им более 11,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что мужчине звонили лжесотрудники портала «Госуслуги», Центрального Банка и правоохранительных органов. Они в итоге обвинили его в финансировании вооруженных сил иностранного государства и запугали уголовное ответственностью. Горожанин согласился перевести свои накопления на неизвестные ему счета.
В итоге мужчина в период с 20 февраля по 12 марта закидывал мошенникам деньги. Отстали они только тогда, когда наличные закончились.