Из жизни ушёл замначальника «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
Сегодня, 24 марта ушел из жизни Мельников Владимир Анатольевич — заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым «КРЫМ-СПАС», являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года и до сегодняшнего дня.
Владимир Анатольевич — гордость для всего общества спасателей нашей республики и страны. Его выдающийся вклад неоднократно отмечался высшими органами власти республики и МЧС России. Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Крым, — добавил Еременко.
Глава МЧС Крыма выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Мельникова.