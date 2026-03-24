Из жизни ушёл замначальника «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников

Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.

Сегодня, 24 марта ушел из жизни Мельников Владимир Анатольевич — заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым «КРЫМ-СПАС», являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года и до сегодняшнего дня.

Владимир Анатольевич — гордость для всего общества спасателей нашей республики и страны. Его выдающийся вклад неоднократно отмечался высшими органами власти республики и МЧС России. Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Крым, — добавил Еременко.

Глава МЧС Крыма выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Мельникова.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
