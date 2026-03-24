В Сочи к лету откроют новый оздоровительный комплекс

Новый оздоровительный комплекс планируют открыть в Сочи до начала летнего курортного сезона, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Развитие туристической отрасли отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Глава города Андрей Прошунин проинспектировал завершающий этап реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию оздоровительного комплекса на территории отеля «Карат». Объект расположен на земельном участке площадью 2,5 тыс. кв. м и включает в себя чаши уличных бассейнов и здание спа-комплекса. Объем вложений позволил расширить функционал гостиницы и создать от 37 до 50 новых рабочих мест.
Концепция предусматривает доступность инфраструктуры не только для посетителей отеля, но и для всех желающих жителей и гостей города. Для них будут открыты большой бассейн с морской водой, детский бассейн с прилегающей территорией и закрытый 25-метровый бассейн с термальной зоной, а также просторный спортивный зал. По соглашению с администрацией Сочи компания-инвестор также проведет благоустройство пешеходных дорожек и лестницы в Приморском парке в районе библиотеки имени А. С. Пушкина.
«Каждый новый проект в Сочи мы рассматриваем сквозь призму пользы для горожан. Инвестор не только кратно увеличил объем вложений, создав современный объект курортной инфраструктуры, но и взял на себя социальные обязательства по благоустройству общественного пространства в центре Сочи. Это правильный тренд: бизнес должен участвовать в жизни города, делая его комфортнее для горожан и туристов», — отметил Прошунин.
