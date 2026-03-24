К движению ГТО присоединились почти 600 тыс. жителей Новосибирской области

Число жителей Новосибирской области, участвующих в движении «Готов к труду и обороне», уже приближается к 600 тысячам, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс реализуется в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
«В регионе действует полноценная сеть для реализации комплекса, работают 40 центров тестирования, они есть в каждом муниципальном округе и районе. Общее число участников движения ГТО в нашей области превысило 590 тысяч человек. Участниками данного движения принято считать тех, кто прошел регистрацию в федеральной электронной базе ГТО, имеет уникальный идентификационный номер для учета результатов, принял участие в тестировании либо намерен это сделать в ближайшее время. При этом многие, получив знак отличия, вновь выходят на старт и выполняют нормативы уже следующей возрастной ступени», — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
На сегодняшний день испытания комплекса ГТО прошли 409 тыс. жителей области, из них 234 087 стали обладателями знаков отличия. В том числе 88 992 человека удостоены золотого знака, 81 983 — серебряного, 63 107 — бронзового. Только за 2025 год в округах и районах выполнили нормативы более 64 тыс. взрослых и детей.
«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача: к 2030 году довести долю успешно выполнивших нормативы до 67% от числа всех участников движения ГТО в регионе», — добавил Ахапов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.