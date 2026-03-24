68-летний калининградец отдал мошенникам 11,2 млн рублей после обвинений в финансировании иностранной армии

Прокуратура Ленинградского района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела о.

Источник: Kaliningradnews

мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал 68-летний специалист по охране труда из областного центра. Мужчина потерял огромную сумму из-за действий мошенников.

По версии следствия, в период с 20 февраля по 12 марта 2026 года мужчине звонили лже-сотрудники Госуслуг, Центробанка и правоохранительных органов. Они обвинили его в финансировании вооруженных сил иностранного государства и убедили, что для избежания уголовной ответственности необходимо перевести накопления на «безопасные» счета.

Под влиянием обмана пенсионер перевел мошенникам 11 275 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.