68-летний калининградец отдал мошенникам 11,2 млн рублей после обвинений в финансировании иностранной армии

мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал 68-летний специалист по охране труда из областного центра. Мужчина потерял огромную сумму из-за действий мошенников.
По версии следствия, в период с 20 февраля по 12 марта 2026 года мужчине звонили лже-сотрудники Госуслуг, Центробанка и правоохранительных органов. Они обвинили его в финансировании вооруженных сил иностранного государства и убедили, что для избежания уголовной ответственности необходимо перевести накопления на «безопасные» счета.
Под влиянием обмана пенсионер перевел мошенникам 11 275 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.