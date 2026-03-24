Ученики Таврической школы Омской области отправятся на бал «Орлят России»

Ученики четвертого класса школы в рабочем поселке Таврическое Омской области присоединятся ко Всероссийскому выпускному участников программы «Орлята России». Событие пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
В конкурсном отборе приняли участие 457 классов из 81 региона страны. Ребята из Таврической школы вошли в число 18 классов со всей России, которые отправятся на выпускной вечер «Орлят России». Всего торжественное мероприятие соберет 400 наиболее активных участников программы развития социальной активности младших школьников.
Напомним, организатором программы «Орлята России» является Минпросвещения России при поддержке Движения первых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.