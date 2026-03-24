Более 770 жителей Кузбасса получили бесплатную юридическую помощь

Право на бесплатную юридическую помощь имеют дети-сироты, люди с инвалидностью, малоимущие и многодетные семьи, ветераны боевых действий, а также участники спецоперации и члены их семей. Консультацию можно получить по нескольким адресам: в Кемерове на проспекте Советском и в Новокузнецке на проспекте Металлургов. Также специалисты юридического бюро проводят выездную работу в муниципальных образованиях региона.