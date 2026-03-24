Более 770 жителей Кузбасса получили бесплатную юридическую помощь

Бесплатную помощь в государственном юридическом бюро с начала 2026 года получили более 770 жителей Кузбасса, сообщили в министерстве соцзащиты населения региона. Такую поддержку оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Право на бесплатную юридическую помощь имеют дети-сироты, люди с инвалидностью, малоимущие и многодетные семьи, ветераны боевых действий, а также участники спецоперации и члены их семей. Консультацию можно получить по нескольким адресам: в Кемерове на проспекте Советском и в Новокузнецке на проспекте Металлургов. Также специалисты юридического бюро проводят выездную работу в муниципальных образованиях региона.
Записаться на очную или дистанционную консультацию можно было через портал госуслуг в разделе «Правопорядок». Для подготовки обоснованного решения жителям рекомендуется заранее загрузить необходимые документы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.