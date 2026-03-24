Ветерану из Калининграда Ольге Новиковой исполнился 101 год

Ветеран из Калининграда Ольга Новикова отмечает 101-й день рождения. В область она переехала в конце 1950-х годов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ольга Сергеевна родилась в Москве. Во время Великой Отечественной войны она трудилась приёмщицей на авиационном заводе, а после окончила курсы по стенографии и была делопроизводителем в стоматологической клинике. На последнем месте работы Ольга Сергеевна встретила своего будущего супруга, военнослужащего.
После свадьбы семья переехала во Владивосток, а затем в Южно-Сахалинск. Ольга Сергеевна с супругом также жили в Москве и Харькове. В Калининград они перебрались в конце 1950-х годов. Здесь ветеран долгое время работала машинисткой в штабе Балтийского флота.
Ольга Сергеевна вместе с супругом воспитали сына. У них также есть внук и правнучка.