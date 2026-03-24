Учащимся новосибирской школы рассказали про рекомендательные алгоритмы

Открытый «Урок цифры» на тему рекомендательных алгоритмов прошел в школе № 212 Новосибирска в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На открытом уроке школьники узнали о принципах работы продуктов, основанных на машинном обучении. Специалисты объяснили ребятам, как данные превращаются в персонализированные рекомендации и помогают предложениям находить свою аудиторию. Спикеры рассказали участникам урока о сферах применения алгоритмов в современной жизни и о том, какие специалисты создают эти системы.
«Искусственный интеллект сегодня тренд, он повсюду. Ребятам будет интересно узнать, как алгоритмы помогают платформам, подобным “Авито”, находить нужные объявления под каждого пользователя. Урок погружает в востребованные сегодня ИТ-специальности, такие как дата-инженер, дата-сайентист, бэкенд-разработчик, аналитик данных. Старшеклассники смогут освоить принципы машинного обучения, создать модель рекомендаций и понять, интересно ли им это в качестве будущей профессии», — подчеркнул специалист центра цифровой трансформации Новосибирской области Кирилл Харламов.
За успешное прохождение «Урока цифры» ученики получили виртуальные баллы, которые в конце заданий смогли распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы «Авито» в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.