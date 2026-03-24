В МЭЦ рассказали о сотрудничестве между компаниями Москвы и Белоруссии

Республика Беларусь в 2025 году стала одним из лидеров по импорту продукции из Москвы. Добиться этого удалось благодаря реализации программ поддержки Московского экспортного центра (МЭЦ) и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в МЭЦ.
Московские предприниматели поставляют партнерам из Белоруссии широкую линейку товаров — от высокотехнологичных изделий до продуктов питания, а также оказывают услуги в самых различных областях. Например, благодаря участию в прошлом году в акселерационной программе «Экспортный менторинг» одна столичная компания намерена поставить в республику лицензионное программное обеспечение.
«Республика Беларусь традиционно является одним из главных торгово-экономических партнеров Москвы. По результатам 2025 года благодаря поддержке МЭЦ столичные предприниматели заключили контракты с белорусскими партнерами на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей. Мы видим потенциал развития и укрепления партнерства с деловым сообществом Белоруссии и готовы содействовать этому процессу. Поддержка Московского экспортного центра помогает компаниям не только выходить на этот рынок, но и успешно закрепляться на нем, выстраивая долгосрочные деловые связи», — рассказал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.
За последние годы Московским экспортным центром на белорусском направлении было организовано участие столичных предприятий в двух международных выставках, а также в трех бизнес-миссиях. В этом году работа продолжится: в июне московские компании представят потенциальным партнерам свою высокотехнологичную продукцию на бизнес-миссии МЭЦ в Минске.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.