В МЭЦ рассказали о сотрудничестве между компаниями Москвы и Белоруссии

«Республика Беларусь традиционно является одним из главных торгово-экономических партнеров Москвы. По результатам 2025 года благодаря поддержке МЭЦ столичные предприниматели заключили контракты с белорусскими партнерами на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей. Мы видим потенциал развития и укрепления партнерства с деловым сообществом Белоруссии и готовы содействовать этому процессу. Поддержка Московского экспортного центра помогает компаниям не только выходить на этот рынок, но и успешно закрепляться на нем, выстраивая долгосрочные деловые связи», — рассказал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.