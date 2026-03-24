Больница в подмосковных Луховицах получила новое оборудование для анестезии

Новое оборудование для ингаляционной анестезии поступило в Луховицкую больницу Московской области. Аппарат закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Медтехнику будут использовать для обеспечения дыхания у пациентов с недостаточной респираторной функцией. Аппарат уже прошел испытания в тестовом режиме, налажен и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию.
«Медоборудование предназначено для оказания экстренной, в том числе реанимационной, помощи пациентам, которые поступают в приемное отделение Луховицкой больницы в критическом состоянии, когда пациент не может самостоятельно дышать из-за тяжелого состояния здоровья», — рассказала заведующая приемным отделением Луховицкой больницы Елена Мотырова.
Аппарат ингаляционной анестезии передвижной, современный и простой в эксплуатации. Это расширяет возможность его применения в различных медицинских условиях, делает лечение более доступным.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.