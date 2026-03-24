Знак «За материнскую доблесть» получили 15 жительниц Новосибирской области

Знак отличия «За материнскую доблесть» за воспитание пяти и более детей получили 15 жительниц Новосибирской области. Поддержка семей является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Эта награда вручается не просто многодетным мамам, а тем мамам, которые создали крепкие, дружные, благополучные семьи. И в этом смысле можно рассматривать эту награду как семейную. Сегодняшнее событие — это праздник для ваших мужчин, для ваших детей. Но все самое доброе, правильное, сильное идет, конечно же, в любой семье от женщины, от матери. Я благодарю вас за ваш материнский подвиг, за пример, который вы подаете не только вашим детям, но и всем вокруг, что значит настоящая крепкая семья», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
С момента учреждения знака отличия, за 18 лет, в Новосибирской области его получили уже 1,4 тыс. матерей. Сейчас в регионе более 45 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 150 тыс. детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.