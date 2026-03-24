В Ростовской области средний возраст пассажирских автобусов превышает 12 лет

В Ростовской области масштабное обновление общественного транспорта становится одной из приоритетных задач профильного министерства. Об этом сообщили в правительстве региона. Как показал свежий аудит, состояние автопарка в регионе требует серьезного внимания: средний возраст автобусов сегодня составляет 12,5 лет, трамваев — 15 лет, а троллейбусов — 16,5 лет. Эти данные озвучил заместитель областного министра транспорта Христофор Ермашов на встрече с представителями отрасли.