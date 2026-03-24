В Ростовской области средний возраст пассажирских автобусов превышает 12 лет

В Ростовской области масштабное обновление общественного транспорта становится одной из приоритетных задач профильного министерства. Об этом сообщили в правительстве региона. Как показал свежий аудит, состояние автопарка в регионе требует серьезного внимания: средний возраст автобусов сегодня составляет 12,5 лет, трамваев — 15 лет, а троллейбусов — 16,5 лет. Эти данные озвучил заместитель областного министра транспорта Христофор Ермашов на встрече с представителями отрасли.
Чтобы исправить ситуацию, на Дону долгосрочную программу развития. Главная цель проекта — добиться того, чтобы 85% транспорта в крупных городах работало строго в рамках нормативного срока службы. Сейчас этот показатель составляет 70,8%.
Однако замена техники — лишь часть стратегии. Параллельно ведомство берется за дисциплину перевозчиков, на которую часто жалуются жители. Речь идет прежде всего о строгом соблюдении графиков и интервалов движения.
