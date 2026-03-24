Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это же страшно, понимаете?»: Дятлову расстроили незаконные калининградские граффити

К поиску художников подключится полиция.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде уличные художники обезобразили город странными надписями. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге в горадминистрации во вторник, 24 марта.

«Я вчера вечером была сильно расстроена, честно. Граффити заполонили город. Написано “фалус” огромными буквами, надпись появилась на доме на Литовском валу и ещё в городе. На Черняховского “390” написано, — Дятлова продемонстрировала свежие кадры с камер “Безопасного города”. — Весь город изрисован! Это же страшно, понимаете?».

Сити-менеджер пообещала, что все эти творения будут закрашены. Поиском вандалов уже занимается полиция: штрафовать хулиганов могут только сотрудники МВД.

В 2024 году на улицах Калининграда появились необычные граффити: пляшущие чёрные человечки, похожие на гуманоидов или удлинённые тени.