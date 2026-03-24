«Не менее 27 травмирующих воздействий, в том числе зубов животного». Белоруска выплатит 15 000 рублей из-за собаки, которая напала на мужчину

Суд Октябрьского района Могилева рассмотрел уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) в отношении женщины. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на шесть месяцев. Также к могилевчанке было применено принудительное лечение от алкоголизма. Также она должна компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 15 000 рублей.