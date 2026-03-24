«Не менее 27 травмирующих воздействий, в том числе зубов животного». Белоруска выплатит 15 000 рублей из-за собаки, которая напала на мужчину

Белоруска выпустила на улицу свою собаку и заплатит 15 000 рублей компенсации. Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
В Могилеве в августе 2025 года 57-летняя местная жительница распивала алкогольные напитки. Поздно вечером женщина выпустила из квартиру на улицу свою собаку-метиса без намордника, и легла спать. Животное осталось на улице и напало на 38-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что укусы пришлись на лицо и конечности.
Позднее могилевчанка, ничего не зная про случившееся, забрала собаку домой. Об инциденте она узнали лишь от сотрудников милиции.
По результатам судебно-медицинских экспертиз, у пострадавшего мужчины были ушиблено-рваные раны лица, левых предплечья и кисти, правой стопы, ссадины кистей, правых стопы и голени, кровоподтеки. Все перечисленной образовалось от не менее 27 травмирующих воздействий твердого тупого предмета, в том числе, возможно, зубов животного. Названные телесные повреждения относятся к легким по признаку кратковременного расстройства здоровья.
«Однако рубцы на лице, оставшиеся в месте заживления ран, являются неизгладимыми (для их устранения требуется оперативное вмешательство) и признаны тяжкими телесными повреждениями по признаку неизгладимого обезображения лица», — обратили внимание в ГКСЭ.
Суд Октябрьского района Могилева рассмотрел уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) в отношении женщины. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на шесть месяцев. Также к могилевчанке было применено принудительное лечение от алкоголизма. Также она должна компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 15 000 рублей.
