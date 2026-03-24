В Петербурге выявили новый случай оспы обезьян

Инфекцию зафиксировали у одного из местных жителей.

Источник: Freepik

В Санкт-Петербурге медики зафиксировали ещё один случай заболевания оспой обезьян. Это следует из официального сообщения управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Заболевшим стал местный житель. Сейчас он проходит лечение в инфекционном стационаре.

Санврачи определяют круг контактных лиц пациента и организуют медицинское наблюдение. А также проводят дезинфекционные мероприятия.

Ситуация находится на контроле Межрегионального управления.

сказано в сообщении

Напомним, в январе 2024 года заболевание было выявлено у двух туристов, которые вернулись из Гонконга. А в феврале 2026-го его диагностировали у двух туристов, посещавших Таиланд.