В Петербурге выявили новый случай оспы обезьян

В Санкт-Петербурге медики зафиксировали ещё один случай заболевания оспой обезьян. Это следует из официального сообщения управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Заболевшим стал местный житель. Сейчас он проходит лечение в инфекционном стационаре.
Санврачи определяют круг контактных лиц пациента и организуют медицинское наблюдение. А также проводят дезинфекционные мероприятия.
Ситуация находится на контроле Межрегионального управления.
Напомним, в январе 2024 года заболевание было выявлено у двух туристов, которые вернулись из Гонконга. А в феврале 2026-го его диагностировали у двух туристов, посещавших Таиланд.