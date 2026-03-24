В поселке Николаевка Крыма отремонтируют очистные сооружения

Работы планируют завершить до конца 2027 года.

Очистные сооружения отремонтируют в поселке Николаевка Республики Крым до конца 2027 года. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Симферопольского района.

Строительная готовность объекта составляет более 32%. Специалисты уже завершили работы в административно-бытовом корпусе и контрольно-пропускном пункте. Сейчас проходят благоустройство территории, монтаж ограждений, системы вентиляции и опорных балок под кровлю. Также выполняется поэтапная засыпка резервуаров ливневых стоков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
