В поселке Николаевка Крыма отремонтируют очистные сооружения

Очистные сооружения отремонтируют в поселке Николаевка Республики Крым до конца 2027 года. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Симферопольского района.
Строительная готовность объекта составляет более 32%. Специалисты уже завершили работы в административно-бытовом корпусе и контрольно-пропускном пункте. Сейчас проходят благоустройство территории, монтаж ограждений, системы вентиляции и опорных балок под кровлю. Также выполняется поэтапная засыпка резервуаров ливневых стоков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.