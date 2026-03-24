Что запрещено в Феофанов день, 25 марта 2026 года

Или пойти в храм и помолиться святому преподобному Феофану Исповеднику, память которого в этот день чтит православная церковь в этот день. Святой Феофан был византийским монахом и летописцем, жившим в VIII-IX веках. Родился он в знатной константинопольской семье, был сановником при императоре, но, стремясь к монашеству, по согласию с супругой сохранил целомудрие и принял постриг. Основал монастырь в Сигрианской области, прославился даром чудотворения — исцелял болезни и изгонял бесов. Но пострадал за веру от императора-иконоборца Льва Армянина, был заключён в темницу, где и скончался. К нему обращались с молитвами об исцелении от болезней и защите от злых сил.