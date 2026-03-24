Что запрещено в Феофанов день, 25 марта 2026 года

Свой профессиональный праздник 25 марта отмечают работники культуры. И это далеко не только всем нам известные певцы, музыканты, дирижеры, продюсеры и концертмейстеры, это еще огромное количество совсем никому не известных людей, преданно служащих своему делу в совсем крохотных сельских клубах и Домах культуры покрупнее, в детских студиях и филармониях, в обычных кружках и маленьких деревенских школах.
Это все те люди, которые, оставаясь никому не известными, прививают культуру детям и несут ее в массы, определяя и поддерживая тот самый культурный код страны и ее идентичности. И уж точно достойны того, чтобы их поздравить в этот день и пожелать им всего самого доброго.
День прокрастинации и вафель.
А еще 25 марта светский календарь отмечает такую дату, как Международный день прокрастинации.
Все ли знают, что это такое?
Это когда человек откладывает важные и срочные дела, заменяя их какой-то более приятной деятельностью: пьет чай, смотрит сериалы, зависает в соцсетях, гладит котиков и проч.
И обусловлено это не просто ленью, как часто принято считать, а является психологической проблемой, вызванной страхом неудачи, перфекционизмом или страхом успеха.
И такая дата в календаре призвана привлечь внимание к такой привычке, помочь осознать разрушительное влияние прокрастинации и, обратив на это внимание, либо самостоятельно пересмотреть свое поведение и справиться с ним, перестав откладывать важные дела, либо обратиться за помощью к специалистам-психологам или психотерапевтам, которые помогут от такого поведения избавиться, начать действовать и можно прямо сейчас пойти и испечь вафель для себя и своих близких, чтобы вместе с ними отметить еще одну дату 25 марта — Международный день вафель.
Или пойти в храм и помолиться святому преподобному Феофану Исповеднику, память которого в этот день чтит православная церковь в этот день. Святой Феофан был византийским монахом и летописцем, жившим в VIII-IX веках. Родился он в знатной константинопольской семье, был сановником при императоре, но, стремясь к монашеству, по согласию с супругой сохранил целомудрие и принял постриг. Основал монастырь в Сигрианской области, прославился даром чудотворения — исцелял болезни и изгонял бесов. Но пострадал за веру от императора-иконоборца Льва Армянина, был заключён в темницу, где и скончался. К нему обращались с молитвами об исцелении от болезней и защите от злых сил.
Обряды 25 марта.
В народном календаре этот день получил названия: Феофанов день, или Феофан — проломи наст.
Название такое — «Проломи наст», возникло не случайно. К этому дню снежный покров обычно полностью сходил, почва оттаивала, а наст — ледяная корка на снегу — становился тонким и ломким. Считалось, что с этого дня окончательно прекращался санный путь. В народе говорили: «Феофан — проломи наст, скоро совсем растает».
Главными героями этого дня и крестьянских забот в этот день становились лошади — именно им посвящался этот день, ибо неумолимо приближалась пора пахоты.
И на Феофана крестьяне с особым вниманием ухаживали за лошадьми — главными помощниками в поле. Считалось, что если в этот день лошадь захворает, то она будет нездоровой всё лето и не сможет работать, что грозило голодом. Чтобы защитить животных от болезней и сглаза, их водили к роднику и поили «с серебра» — опускали в воду серебряную монету или кольцо. Также читали молитвы о здоровье коней.
Продолжали также и встречу весны. С утра люди выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану окончательно сходит снег и оттаивает почва. Существовала традиция разбрасывать по двору льняное и конопляное семя, чтобы привлечь птиц. Чем больше птиц слеталось на угощение, тем богаче, по поверью, будет урожай льна и конопли.
В некоторых земледельческих регионах женщины совершали любопытный обряд: брали кочергу, шли в поле, «осёдлывали» её и скакали три круга вокруг своего земельного надела. Верили, что это гарантирует плодородие и богатый урожай.
Еще один необычный обряд дня 25 марта был связан с поисками «волшебного камушка» в ласточкиных гнездах. В этот день искали гнёзда ласточек и заглядывали в них. Найти маленький камешек в ласточкином гнезде считалось огромной удачей. Такой камень хранили как талисман, веря, что он принесёт везение и удачу на всю жизнь.
Запреты Феофанова дня.
Тем временем в домах проводили уборку, окропляли порог святой водой, чтобы нечистая сила не могла войти. После уборки в каждый угол клали по монетке — для привлечения достатка. На стол ставили круглый пирог, чтобы в семье не было «острых углов» в отношениях.
Что категорически нельзя было делать 25 марта?
Оставлять лошадей без внимания — если животное захворает, лето будет тяжёлым.
Плохо обращаться с животными вообще — это может привести к болезням близких.
Бездельничать и долго спать — к неудачному году и проблемам со здоровьем.
Ссориться, ругаться, сквернословить — конфликт может затянуться надолго.
Планировать дальние поездки и путешествия — они могут оказаться неудачными, а планы не сбудутся.
Брать что-либо бесплатно — нужно отдать хотя бы монетку, чтобы не забрать вместе с вещью чужую порчу.
Разорять ласточкины гнёзда — к большим бедам.
Девушкам ломать ветки берёзы — к разлуке с возлюбленным или одиночеству на весь год.
Женщинам перешагивать через лошадиную упряжь — конь будет плохо работать в поле.
Обсуждать и осуждать других людей — можно примерить их судьбу на себя.
Одним словом, Феофанов день — это день окончательного перелома зимы и начала активной подготовки к полевым работам. Главное место в обрядах занимает забота о лошадях — ключевых помощниках крестьянина, от здоровья которых зависело благополучие всей семьи. Одновременно это день магических действий, направленных на обеспечение урожая (обряд с кочергой, кормление птиц, поиск камня-талисмана) и защиту дома. Интересно сочетание сугубо практических забот с глубокими архаичными верованиями в связь птиц, деревьев и плодородия. День приходится на Великий пост, поэтому все обряды и трапезы проходят в рамках постных ограничений.
Мудрость предков.
Как современному человеку применить традиции и мудрость наших предков себе на благо 25 марта? Вот несколько простых идей:
1. Позаботьтесь о «лошадях». В современном мире наши «помощники» — это автомобили, компьютеры, бытовая техника. Проверьте их состояние, заправьте, почистите, обновите программное обеспечение. Если у вас есть домашние животные — уделите им особое внимание, угостите чем-то вкусным. Забота о тех, кто помогает нам в работе, — древняя мудрость, актуальная и сегодня.
2. «Покормите птиц». Купите пакетик семян (льна, подсолнечника, тыквенных) и высыпьте в парке или во дворе. Понаблюдайте за птицами. Это простой способ соединиться с природой и, по древнему поверью, привлечь удачу в делах, связанных с урожаем (даже если ваш «урожай» — это успешные проекты на работе).
3. Проведите уборку и &l 1295 aquo;зарядите" дом. Устройте генеральную уборку, особенно уделите внимание порогу и углам. После уборки можно положить по монетке в каждый угол (или просто в одно укромное место) — как символ достатка. Окропите порог водой (можно просто побрызгать), представляя, что это защищает ваш дом от негатива.
4. Испеките круглый пирог. Поставьте на стол круглый пирог или каравай — символ солнца и семейного единства. Соберите вечером близких за чаепитием, поговорите по душам, избегая острых тем. Это укрепит отношения.
5. Совершите «обряд на плодородие» (в современной версии). Если у вас есть дача, выйдите в огород и просто обойдите его по кругу, приветствуя землю и мысленно желая себе богатого урожая. Можно взять с собой любой круглый предмет (символ солнца). Если дачи нет — «обойдите» вокруг своего рабочего стола, представляя, что все ваши проекты будут успешными.
6. Избегайте конфликтов и импульсивных покупок. Постарайтесь не ссориться с близкими и не брать ничего бесплатно у сомнительных людей. Если вам дарят подарок — мысленно поблагодарите и порадуйтесь, это защитит от возможного негатива.
Приметы дня на 25 марта:
Туман на Феофана — к урожаю льна, овса и конопли. Туман падает на землю — к солнцу и скорому сходу снега; поднимается вверх — к ненастью.
Тёплая и солнечная погода — лето будет дождливым и ненастным.
Иней на деревьях — к дождливому и холодному июню.
Дождь — к богатому урожаю ржи.
Вороны сидят на земле — к потеплению.
Лошадь трясёт головой и закидывает её кверху — к ненастью; фыркает в дороге — к радостной встрече; лежит в снегу — к потеплению.
Если снег на муравейнике тает с северной стороны — лето будет долгим и тёплым; с южной — холодным и коротким.
Лёд на реке тонет, но не тает — к неурожайному году.
Лесные звери перебираются на возвышенности — к сильному паводку.
Если подснежники и фиалки раскрыты — к хорошей погоде; закрыты — к непогоде.