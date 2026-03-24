В городе Дагестанские Огни отремонтируют детскую цирковую школу

Детскую цирковую школу, расположенную в городе Дагестанские Огни, капитально отремонтируют в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Школа им. К. А. Курбанова открылась в 1969 году. Это единственное учреждение на Северном Кавказе, где готовят цирковых артистов. Сейчас в школе обучаются цирковому искусству 185 детей, еще 50 занимаются хореографией.
В ходе капремонта в здании планируют заменить полы и крышу. Также специалисты проведут внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Обновление позволит создать более комфортные условия для подготовки будущих артистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.