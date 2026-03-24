«Я выживу, а вы…» Эпидемиолог рассказала, что спасёт от оспы обезьян

В Санкт-Петербурге выявили третий с начала года случай оспы обезьян. Диагноз у заболевшего подтвердился, сейчас он находится в инфекционном отделении больницы им. Боткина.
Первые два пациента поступили в медучреждение в феврале 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это туристы, и заразились они во время отдыха в Таиланде.
24 марта стало известно о третьем за год случае, однако подробностей и информации о том, при каких обстоятельствах петербуржец заболел, ведомство пока не даёт.
Что такое оспа обезьян.
Оспа обезьян (Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, его вызывает вирус, который относится к роду Orthopoxvirus. Генетически он близок к вирусу натуральной оспы.
Это заболевание может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную и мышечную боль, упадок сил. Большая часть пациентов выздоравливает, но у некоторых оспа обезьян протекает в тяжёлой форме.
Глобальная вспышка оспы обезьян началась в 2022 году и, как утверждают эпидемиологи, продолжается до сих пор. По большей части это касается ряда африканских стран.
Советское наследие в помощь.
Как объяснила в беседе с spb.aif.ru доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Марина Позднякова, от африканского недуга может уберечь старая советская прививка от оспы, но есть нюанс — вакцинация среди населения не проводилась с 1982 года. А это означает, что в зоне риска все те, кто моложе.
«Вакцинация не одномоментно была оборвана — с конца семидесятых в некоторых регионах в связи с истощением препарата перестали прививать. В те годы уже часть территорий страны не была охвачена вакцинопрофилактикой. С 1982 года никто не охвачен. Вакцина эта и от оспы обезьян защищает за счёт перекрёстного иммунитета с близкими возбудителями. Прививка та до сих пор действует. Я всегда говорю студентам, что войду в очаг и останусь жива, а вот вы…», — поделилась Марина Позднякова.
Ещё одной причиной прекращения вакцинации от оспы стала Всемирная организация здравоохранения, которая решила, что инфекция искоренена и люди в прививках больше не нуждается.
«Но вирус натуральной оспы всё ещё циркулирует среди приматов. Никуда он не делся. И в настоящее время наше население несколько изменило вектор путешествий, поэтому у них есть риск встретиться с этим возбудителем при контакте с популяцией обезьян», — добавила эпидемиолог.
Марина Позднякова отметила, что для молодых людей ещё не всё потеряно. Роспотребнадзор решил вернуть практику вакцинации от оспы, чтобы обезопасить население заодно и от африканского недуга.
Кого будут прививать.
На данный момент специалисты уже успели провести тестирование вакцины на взрослых, сейчас идёт апробация препарата у детей 12−17 лет. Предыдущие исследования, как сообщила эксперт, прошли благополучно, а это означает, что следующим этапом станет понижение возраста потенциальных вакцинированных.
Эпидемиолог отметила, что в будущем этот препарат планируют вернуть в нацкалендарь прививок, но делать её будут по желанию.
«Прежде всего это возвращается в календарь лиц, которые по своей профессиональной деятельности, имеют риск оказаться в контакте с этим вирусом. Скорее всего, это будут рекомендовать людям, путешествующим в неблагополучные районы. А что дальше уже будет, покажет время», — поделилась предположениями Марина Позднякова.
Кто разработал вакцину.
Препарат новый и создан на основе хорошо забытого старого — того самого, которым прививали граждан СССР до 1982 года. Современную вакцину «ОртопоксВак» разработал отечественный ГНЦ «Вектор». От старой советской версии она, по словам эпидемиолога, отличается гуманностью.
«Раньше был достаточно жёсткий метод введения, если вы помните, грубая скарификация (повреждение кожи — Ред.) — таким металлическим “гарпуном”. Теперь это практически неощутимо — тоненькой иголочкой в верхнюю треть плеча», — рассказала Позднякова.