Главные новости к вечеру 24 марта 2026 года

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Информацию об этом подтвердил его адвокат. Защитник отметил, что за время отбытия наказания его клиент «неоднократно подавал на смягчение, условно-досрочное освобождение и помилование», но прошения были отклонены.