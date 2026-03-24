Главные новости к вечеру 24 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 24 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Власти Ирана отрицают обсуждение прекращения огня с США

Источник: Reuters

Иран не направлял предложений США о прекращении огня. Об этом сообщил член комитета Меджлиса (однопалатного парламента) по нацбезопасности и внешней политике Ирана Якуб Резазаде.

В ЕК исключили вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Источник: Reuters

Украина не станет членом Евросоюза с 1 января 2027 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

ФСБ заявила о предотвращении готовящихся Украиной терактов в Москве

Источник: ЦОС ФСБ

ФСБ сообщила, что сорвала попытку закупить на предприятии в Москве дроны, которые хотели использовать для терактов. Также задержан иностранец, получивший посылку со стельками-бомбами для атаки на военных в зоне военной операции.

Взрыв произошел в жилом доме в Севастополе, погибли два человека

Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В МЧС исключили взрыв газа из версий причин ЧП.

Олег Митволь вышел на свободу из колонии в Коломне

Источник: РИА "Новости"

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Информацию об этом подтвердил его адвокат. Защитник отметил, что за время отбытия наказания его клиент «неоднократно подавал на смягчение, условно-досрочное освобождение и помилование», но прошения были отклонены.

