Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии четверых подростков, разбившихся на машине в Полесске

За рулём был 17-летний юноша без прав.

Источник: Клопс.ru

Состояние 17-летнего водителя разбившегося в Полесске авто оценивается как тяжёлое, но стабильное. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве, подробности сообщил знакомый с ситуацией источник.

Молодой человек находится в хирургическом отделении Детской областной больницы. Двое подростков, которых он прокатил на машине, не имея водительских прав, госпитализированы в отделение нейрохирургии ДОБ с сочетанными травмами. Пациенты — одному из них 16, а другому 15 лет — находятся в состоянии средней степени тяжести.

Третий пассажир, которому в феврале исполнилось 18, проходит лечение в БСМП. У него закрытая черепно-мозговая травма.

ДТП произошло 20 марта около 23:30 на ул. Заводской, 30. 17-летний подросток за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. Травмы получили четыре человека — сам водитель и трое пассажиров в возрасте 18, 16 и 15 лет.