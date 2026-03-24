Стало известно о состоянии четверых подростков, разбившихся на машине в Полесске

Состояние 17-летнего водителя разбившегося в Полесске авто оценивается как тяжёлое, но стабильное. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве, подробности сообщил знакомый с ситуацией источник.
Молодой человек находится в хирургическом отделении Детской областной больницы. Двое подростков, которых он прокатил на машине, не имея водительских прав, госпитализированы в отделение нейрохирургии ДОБ с сочетанными травмами. Пациенты — одному из них 16, а другому 15 лет — находятся в состоянии средней степени тяжести.
Третий пассажир, которому в феврале исполнилось 18, проходит лечение в БСМП. У него закрытая черепно-мозговая травма.
ДТП произошло 20 марта около 23:30 на ул. Заводской, 30. 17-летний подросток за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. Травмы получили четыре человека — сам водитель и трое пассажиров в возрасте 18, 16 и 15 лет.