Японская балерина и канадский антрополог получили РВП в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта, ФедералПресс. Японская балерина Харука Такеми, выступающая в Нижегородском театре оперы и балета, получила разрешение на временное проживание в России. Также документ вручен гражданину Канады Натанаэлю Александру Спарроу, который приехал в страну для изучения антропологии.

«Русский балет великолепный. И думаю, самый лучший. Именно в России есть принципы и методы определенные для балета, есть хорошие академии. Поэтому я решила приехать в Россию», — поделилась Харука Такеми.

За шесть лет жизни в стране девушка освоила русский язык и добилась профессионального признания как артистка балета, кроме того, она намерена продолжать развиваться в своей творческой деятельности.

Канадец Натанаэль Александр Спарроу приехал в Россию осенью прошлого года. Изначально его целью было получение высшего образования в области антропологии, однако в итоге он принял решение связать с Россией свою профессиональную карьеру.

Вручение прошло в торжественной обстановке в рамках указа президента о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Полицейские проконсультировали Натанаэля Спарроу и Харуку Такеми по вопросам дальнейшего по оформлению законного пребывания в стране.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что гражданин Германии Артур Шмидт получил разрешение на временное проживание в Самаре. Он принял это решение из-за несогласия с политикой ФРГ и навязыванием деструктивных идеологических установок.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

