Японская балерина и канадский антрополог получили РВП в Нижнем Новгороде

«Русский балет великолепный. И думаю, самый лучший. Именно в России есть принципы и методы определенные для балета, есть хорошие академии. Поэтому я решила приехать в Россию», — поделилась Харука Такеми.
За шесть лет жизни в стране девушка освоила русский язык и добилась профессионального признания как артистка балета, кроме того, она намерена продолжать развиваться в своей творческой деятельности.
Канадец Натанаэль Александр Спарроу приехал в Россию осенью прошлого года. Изначально его целью было получение высшего образования в области антропологии, однако в итоге он принял решение связать с Россией свою профессиональную карьеру.
Вручение прошло в торжественной обстановке в рамках указа президента о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Полицейские проконсультировали Натанаэля Спарроу и Харуку Такеми по вопросам дальнейшего по оформлению законного пребывания в стране.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что гражданин Германии Артур Шмидт получил разрешение на временное проживание в Самаре. Он принял это решение из-за несогласия с политикой ФРГ и навязыванием деструктивных идеологических установок.
